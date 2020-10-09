В Украине появятся два новых праздника [ Редактировать ]
Кабинет министров одобрил проекты указов президента об установлении в Украине двух новых профессиональных праздников. Проектами предлагается установить День казначея Украины и День работника системы финансового мониторинга.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Проекты указов подготовило Министерство финансов, через которое Кабмин координирует деятельность Государственной казначейской службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.
В соответствии с проектами указов, День казначея Украины будет отмечаться ежегодно 27 апреля, а День работника системы финансового мониторинга - 28 ноября.
Смотрите также, какие праздники ждут украинцев в октябре.
по теме
8 октября: какой сегодня праздник
В четверг, 8 октября, украинцы отмечают День юриста
6 октября: какой сегодня праздник
6 октября - 250-й день года по григорианскому календарю
30 сентября: какой сегодня праздник
30 сентября - 274-й день года по григорианскому календарю
День учителя 2020: когда празднуется
День учителя в Украине не имеет фиксированной даты
Выходные в октябре: сколько будут отдыхать украинцы
В октябре 2020 года украинцев ждет 21 рабочий день и один дополнительный официальный выходной