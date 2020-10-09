Кабинет министров одобрил проекты указов президента об установлении в Украине двух новых профессиональных праздников. Проектами предлагается установить День казначея Украины и День работника системы финансового мониторинга.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Проекты указов подготовило Министерство финансов, через которое Кабмин координирует деятельность Государственной казначейской службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

В соответствии с проектами указов, День казначея Украины будет отмечаться ежегодно 27 апреля, а День работника системы финансового мониторинга - 28 ноября.

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