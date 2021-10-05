В октябре во всем мире отмечают самый мрачный и загадочный праздник в году - Хэллоуин. Дата празднования традиционно - 31 октября, а точнее - в ночь с 31-го на 1-е число. В 2021 году праздник выпадает на воскресенье.

Это праздник разгула нечистой силы и веры в духов.

В Хэллоуин люди по всему миру переодеваются в "страшные" костюмы, готовят "ужасные" блюда, устраивают вечеринки, украшают свои дома, а дети ходят в гости со словами "конфеты или смерть".

Согласно поверьям, в эту ночь приоткрывается дверь в потусторонний мир.

Этот праздник обычно ассоциируется с мрачными и темными цветами, так как они символизируют смерть и темноту ночи. Также традиционным цветом является оранжевый - символ сбора урожая в уходящем году.

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