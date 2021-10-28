В Украине за минувшие сутки против коронавируса привили 291 985 человек. Это рекордный показатель с начала вакцинальной кампании в стране. Об этом сообщается в данных информационной системы СНБО.

В частности, вчера первую дозу вакцины получили 212 684 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 79 301.

Лидером в стране по проведенным COVID-прививкам за сутки является Киев, там вакцинировались вчера 27 566 человек. На втором месте - Днепропетровская область, где за сутки вакцинировано 25 978 украинцев.

Харьковская область занимает третье место по проведенным прививкам, там за сутки от коронавируса вакцинировали 23 048 человек. Вместе с тем, отметку в 20 тысяч прививок за сутки держит и Львовская область - там вчера вакцинировали 20 874 человека.

В других регионах Украины за сутки привили менее 16 тысяч человек (за исключением Одесской - 16 011).

С начала вакцинальной кампании в стране привито 9 576 177 человек. Из которых получили одну дозу - 9 576 175 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 7 217 383. В целом в Украине проведено 16 793 558 прививок.

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