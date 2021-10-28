В Украине зафиксировали максимум COVID-случаев с начала пандемии [ Редактировать ]
В Украине подтвердили 26 071 новый случай коронавируса за минувшие сутки. Это максимум за все время пандемии.
26 071 - это антирекорд новых случаев коронавируса в Украине за все время пандемии.
В Украине за сутки госпитализировали 5366 человек; летальных исходов - 576; выздоровели - 10 006 человек.
Больше всего новых COVID-случаев за сутки подтвердили в таких областях:
Днепропетровская - 2113,
Одесская - 2296,
Житомирская - 1668,
Львовская - 1506,
Запорожская - 1449,
Киеве - 1451.
За все время пандемии в Украине заболели 2 851 804 человека; выздоровели - 2 411 711 человек; летальных случаев - 66 204.
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