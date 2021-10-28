Марсоход Perseverance, принадлежащий Национальному агентству по аэронавтике США (NASA) вышел на связь и сделал первую фотографию с поверхности Красной планеты. Об этом сообщает портал Space.com.

Аппарат был вне зоны доступа в связи с тем, что Солнце находилось между Землей и Марсом, что привела к ухудшению связи и перебоями в работе. В это время NASA не могло дистанционно управлять и получать информацию от Perseverance и мини-вертолета Ingenuity.

Отмечается, что аппараты обменивались сообщениями раз в неделю. Все данные были переданы специалистам на Земле после восстановления связи. Известно, что марсоход Perseverance в настоящее время занимается изучением кратера Езеро.

Фото: Space.com

Читайте также, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось аудио, которое было записано марсоходом Perseverance на Красной планете. Запись происходила благодаря двум микрофонам, которые вмонтированы в "тело" Perseverance.

Кроме того, марсоход Национального агентства по исследованию космического пространства США (NASA) Perseverance сумел во второй раз собрать образцы из поверхности Марса. Инженеры установили на Perseverance 43 титановых трубки, предназначенные для хранения образцов.

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