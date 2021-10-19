Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось аудио, которое было записано марсоходом Perseverance на Красной планете. Об этом сообщает пресс-службу NASA.

Запись происходила благодаря двум микрофонам, которые вмонтированы в "тело" Perseverance. В течение пяти часов марсоход записывал порывы ветра на планете, хруст колес и "пение" двигателей.

Марсианские звуки имеют сильные басовые колебания, поэтому, когда вы надеваете наушники, вы действительно можете их почувствовать.

Вероятно, микрофоны в будущем станут важным атрибутом во время дальнейшего исследования Марса и Солнечной системы в целом.

В частности, оказалось, что звуки на Красной планете распространяются дольше чем на Земле, поскольку ее атмосфера является менее плотной, чем у нас.

Читайте также, NASA опубликовало фотографии образцов грунта с Марса, собранные аппаратом Perseverance. Образец вместе с другими, которые будут собраны марсоходом в ближайшие месяцы, будут храниться внутри аппарата для последующей доставки на Землю другой миссией.

Кроме того, вертолет Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Ingenuity впервые совершил на Марсе самый длинный и высокий полет. Дрон преодолел расстояние в 1,6 км, а высота полета составила 12 метров. Это был самый сложный полет из совершенных Ingenuity.

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