Лаборатория реактивного движения NASA заявила об успешном восстановлении связи с марсоходом Perseverance.

Запланированный период радиомолчания был результатом природного явления, известного как соединение Солнца.

Солнечное соединение происходит, когда орбиты Марса и Земли совпадают по разные стороны от Солнца. Во время этой настройки ионизированные газы, выбрасываемые из короны Солнца, могут мешать радиосвязи.

Perseverance

Как только соединение начинается, инженеры космического агентства воздерживаются от подачи каких-либо команд, так это может привести к искаженной передачи сообщений.

Читайте также Марсоход NASA совершил невероятный прорыв на Красной планете

Поскольку Красная планета находится на расстоянии от 55 миллионов до 410 миллионов километров от Земли, поэтому ученым проще лишний раз перестраховаться и отключить связь, чем пытаться решать проблемы с искаженными сигналами.

Восстановленная связь снова предоставила команде Perseverance постоянный доступ к изображениям марсианского пейзажа, а также к большему количеству аудиозаписей окружающей среды далекой планеты.

Солнечное соединение

В недавно выпущенном видео инженеры JPL описали коммерческие микрофоны марсохода, используемые для передачи невиданных ранее звуковых и акустических данных с красной планеты.

Марсоход Perseverance был послан на Марс для составления карты марсианского ландшафта и анализа состава планеты. Однако недавно связь с аппаратом прервалась.

Сам марсоход, способный решать самые разные задачи, от преодоления препятствий до сбора и анализа данных, на самом деле работает на очень слабом по современным меркам процессоре. Он оснащен модифицированным чипом PowerPC 750 – тем же процессором, который использовался в Apple iMac G3 в конце 1990-х годов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как аппарат NASA "перекопал" Красную планету в поисках жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.