В Одесской области легковой автомобиль протаранил дом, где жил пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Автомобиль пробил стену дома около 2 часов ночи в населенном пункте Ольшанка, который принадлежит к Савранской ОТГ.

Событие произошло около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя.

Отмечается, что в результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Известно, что причиной такого происшествия стала сильный туман. В настоящее время правоохранители занимаются проверкой наличия алкоголя в крови у виновника ДТП.

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