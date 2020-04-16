Мужчина их американского города Сан-Рафаэль "влетел" на машине в чужой дом, потом решил угнать авто хозяев и еще раз повредил собственность.

Об этом сообщает CHP – Marin.

По информации, водитель на своем авто снес забор в частном доме, после "ударил" по педали газа и протаранил гараж.

Отмечается, что, когда хозяева выбежали посмотреть на масштабы урона, нанесенного их жилищу, нарушитель взломал дверь их автомобиля и попытался скрыться, но опять нанес увечья дому.

Известно, что злоумышленника задержали подоспевшие копы и оказалось, что тот находиться под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Ранее мы писали о том, что в Киеве нетрезвый водитель возле Кабмина протаранил несколько автомобилей. Мужчину задержали.