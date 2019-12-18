Автобус с пассажирами врезался в дерево, есть жертвы [ Редактировать ]
В Гонконге случилось жуткое ДТП. Так, двухэтажный автобус "влетел" в дерево, в результате чего шесть человек погибли, еще 30 получили ранения. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.
Как отмечается, автобус врезался в дерево, в результате чего снесло часть второго этажа автотранспорта, а также было сильно повреждено переднюю часть. Троих пассажиров автобуса от удара выбросила на проезжую часть.
При этом один пассажир оказался в "ловушке" внутри искореженного транспортного средства. Полиция перекрыла несколько полос на шоссе, где произошла авария.
Представитель компании-перевозчика уже заявил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь, а также пообещал сотрудничать со следствием.
Ранее сообщалось, что под Киевом Toyota на куски разорвала мужчину, а также в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes.
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