В столице будут демонтированы 90 дорожных знаков, ограничивающих скорость движения до 80 километров в час. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

По его словам, нововведение вступит в силу на следующих участках: на Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, Столичном шоссе, проспекте Бажана, улице Саперно-Слободской, улица Набережно-Рыбальской от Гаванского моста к улице Электриков, проспекте Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

Отмечается, что с 1 ноября по 1 апреля 2021 года скорость движения автомобилей на дорогах столицы будет ограничена до 50 километров в час.

Читайте также, с 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Новые правила затрагивают водителей, пешеходов и велосипедистов, а также дорожных знаков и разметки. велосипедисты наравне с другими участниками дорожного движения должны следовать сигналам регулировщика и светофора.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения в Украине. В частности, нововведения касаются требований к велосипедистам, также изменения касаются правил пересечения проезжей части на велосипеде.

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