Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения в Украине. В частности, нововведения касаются требований к велосипедистам. Об этом сообщается в постановлении Кабмина.

Так, правительство ввело в правила дорожного движения новые понятия, такие как:

велосипедная дорожка - дорожка с покрытием вне проезжей части улицы и/или дороги, расположена отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, которая предназначена для движения на велосипедах, и обозначена дорожным знаком 4.14 и горизонтальной разметкой 1.36;

велосипедная полоса - полоса, предназначенная для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и/или дороги, которая обозначена дорожным знаком 5.88 и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой;

велосипедный переезд - место пересечения велосипедистами проезжей части в пределах перекрестка или вне их, обозначенное дорожной разметкой 1.15.

Также изменения касаются правил пересечения проезжей части на велосипеде.

Теперь велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия в соответствии с требованиями ПДД. А в местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора.

Читайте также, на территории Украины в Житомирской, Одесской и Черновицкой областях начнут функционировать 17 комплексов фото- и видеофиксации фиксации нарушений скоростных ограничений на дорогах. Нарушения начнут фиксировать городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.