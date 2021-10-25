В Украине обновили ПДД для велосипедистов [ Редактировать ]
Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения в Украине. В частности, нововведения касаются требований к велосипедистам. Об этом сообщается в постановлении Кабмина.
Так, правительство ввело в правила дорожного движения новые понятия, такие как:
- велосипедная дорожка - дорожка с покрытием вне проезжей части улицы и/или дороги, расположена отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой, которая предназначена для движения на велосипедах, и обозначена дорожным знаком 4.14 и горизонтальной разметкой 1.36;
- велосипедная полоса - полоса, предназначенная для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и/или дороги, которая обозначена дорожным знаком 5.88 и соответствующей горизонтальной дорожной разметкой;
- велосипедный переезд - место пересечения велосипедистами проезжей части в пределах перекрестка или вне их, обозначенное дорожной разметкой 1.15.
Также изменения касаются правил пересечения проезжей части на велосипеде.
Теперь велосипедисты должны переезжать проезжую часть по велосипедному переезду, а в случае его отсутствия в соответствии с требованиями ПДД. А в местах, где движение регулируется, велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулировщика или светофора.
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