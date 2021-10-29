С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В стране появятся новые знаки.

Об этом сообщается на странице первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook

Появятся новые знаки:

жилая зона,

пешеходная дорожка,

начало населенного пункта и его окончание,

направление поворота,

места разрешенной остановки и стоянки,

запрет движения транспортных средств,

автозаправочные/электрозарядные станции,

место для зарядки электромобилей,

платная дорога и ее конец,

островок безопасности,

диагональный пешеходный переход и другие.

Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения:

средства для успокоения движения;

выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке;

перед выходами с территории школ;

для обозначения места концентрации ДТП;

для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.

К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.

Велодорожки

Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

новое определение велосипедной дорожки;

понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;

регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

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