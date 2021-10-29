С 1 ноября в Украине вводят новые дорожные знаки : как они будут выглядеть [ Редактировать ]
С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В стране появятся новые знаки.
Об этом сообщается на странице первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook
Появятся новые знаки:
- жилая зона,
- пешеходная дорожка,
- начало населенного пункта и его окончание,
- направление поворота,
- места разрешенной остановки и стоянки,
- запрет движения транспортных средств,
- автозаправочные/электрозарядные станции,
- место для зарядки электромобилей,
- платная дорога и ее конец,
- островок безопасности,
- диагональный пешеходный переход и другие.
Новая дорожная разметка
Вводится новая разметка для обозначения:
- средства для успокоения движения;
- выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке;
- перед выходами с территории школ;
- для обозначения места концентрации ДТП;
- для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.
К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.
Велодорожки
Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:
- новое определение велосипедной дорожки;
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
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