Довыборы в Раду: кто лидирует в Черкасской и Херсонской областях [ Редактировать ]
Источник: ЦИК
В воскресенье, 31 октября, в Украине проходили довыборы в Верховную Раду в двух округах Черкасской и Херсонской областей.
Как сообщают в Центральной избирательной комиссии, на одномандатном округе №184 (Херсонская область), где подсчитано более 94%: протоколов, лидирует бывший председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь от пропрезидентской партии "Слуга народа" (64,8%).
На втором месте - Игор Йосипенко от "Европейской Солидарности" (14,4%), на третьем - Катерина Одарченко от "Национальной платформы" (5,7%).
В Черкасской области в одномандатном округе №197 подсчитано чуть более 35% протоколов, сообщает ЦИК. Лидирует выдвиженец партии "Слуга народа" Виталий Войцеховский (45%). На втором месте - самовыдвиженец Владислав Голуб (25,5%), на третьем - "свободовец" Андрей Ильенко (9,9%).
Напомним, что помимо довыборов в Верховную Раду, 31 октября проходили выборы мэра Харькова. Также градоначальников избирали в Липовце (Винницкая область), Теребовле (Тернопольская область) и Комарно (Львовская область).
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