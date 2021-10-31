Выборы мэра Харькова: когда объявят результаты [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Харькове в воскресенье, 31 октября, стартовали выборы мэра спустя почти год после того, как умер переизбранный на третий срок городской глава Геннадий Кернес. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.
Результаты голосования должны стать известны не позднее, чем 12 ноября 2021 года. Официально имя победителя должны огласить в печатных СМИ не позже, чем через 5 дней после подсчета голосов.
Как сообщает "Суспильне", сегодня вовремя открылись 604 из 605 избирательных участков. На одном произошла задержка, так как двое членов комиссии заболели.
Наблюдатели уже зафиксировали первые нарушения на выборах мэра в Харькове, сообщает "Опора".
Так, на два спецучастка, расположенных в медучреждениях, не пускали наблюдателей от ГО "Опора". У них требовали COVID-документы, хотя это не предусмотрено Избирательным кодексом.
Такая ситуация была на участках в "Городском перинатальном центре" и роддоме №7. Наблюдателей все же пустили спустя пол часа разговора с руководителем ТИК.
Кроме этого, на одном из участков наблюдатели зафиксировали, как в одной кабинке голосовало двое людей одновременно. Согласно Избирательному кодексу, такие действия являются незаконными.
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