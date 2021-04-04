Фото: на довыборах в Раду на 87-м округе победил Вирастюк

На довыборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области, после обработки 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.



По результатам выборов:

кандидат Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов),

Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов),

Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" (28,86%, 13 927 голосов).

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Напомним, 28 марта 2021 года на двух одномандатных избирательных округах состоялись довыборы в Верховную Раду Украины. Голосование проходило на округе №87 в Ивано-Франковской области и округе №50 в Донецкой области. На Прикарпатье баллотируются Вирастюк, Звиробий, Шевченко и Кошулинский.

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