В матче 27-го тура чемпионата Норвегии по футболу между Согндалом и Стьордалс-Блинк случился ужасный эпизод.

На 12-й минуте поединка полузащитник Эмиль Палссон просто рухнул на газон.

Норвежские медики смогли оперативно отреагировать на происшествие и реанимировали 28-летнего исландского игрока в течении 11 минут. Медики зафиксировали у футболиста остановку сердца.

"Медицинский персонал явно очень хорошо обучен. Прошло несколько секунд, прежде чем они оказались на поле. Они накрыли его так же, как это было сделано с Кристианом Эриксеном. Так что и здесь все было сделано очень профессионально", - поделился подробностями источник с телеканалом TV 2.

Футболиста спасли, после чего он был доставлен в больницу. Матч так и не был доигран до конца. На момент остановки Согндал выигрывал 1:0.



Отметим, за несколько дней до этого сердечный приступ произошел у ганийского футболиста Рафаэля Двамена, который выступает за австрийский Линц. Тогда игрока от смерти спас имплантированный дефибриллятор.

А в чемпионате Испании, во время поединка с Алавесом, стало плохо звездному нападающему Барселоны Серхио Агуэро. Из-за проблем с сердцем форварду запретили выходить на поле ближайшие три месяца.

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