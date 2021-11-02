В населенном пункте Александровка, который находится в Закарпатской области, в одном из колодцев обнаружили труп женщины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили информацию о жуткой находке от местных жителей. Было установлено, что тело принадлежит женщине 1961 года рождения. Она находилась в колодце на территории собственного домохозяйства.

Отмечается, что для извлечения трупа спасатели использовали одну единицу спецтехники, принадлежащую 14 государственной пожарно-спасательной части города Хуст.

Читайте также, в Винницкой области произошла жуткая трагедия. Так, 16-летняя школьница призналась в убийстве собственной матери, она нанесла ей не менее 30 ножевых ранений, ранее тело женщины со следами насильственной смерти нашли на соседней области в колодце.

Кроме того, в Одесской области, в селе Казацкое, в заброшенном колодце нашли тела двух человек. Погибли 49-летнего мужчины и его девятилетний сын, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, правоохранители выясняют, каким образом люди упали в колодец и отчего скончались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.