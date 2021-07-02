В Одесской области, в селе Казацкое, в заброшенном колодце нашли тела двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Так, погибли 49-летнего мужчины и его девятилетний сын.

1 июля в 20 часов 31 минуту в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Казацкое, Белгород-Днестровского района малолетний ребенок с отцом упали в колодец с мусором.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Тела людей находились на дне 10-метрового колодца. Реанимировать отца и сына не удалось.

Правоохранители выясняют, каким образом люди упали в колодец и отчего скончались.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошел в селе Плахтеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Там в заброшенном колодце обнаружили тела четырех человек.

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