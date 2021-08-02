В субботу, 31 июля, в Киеве погиб мужчина во время рытья колодца. Об этом сообщает ГСЧС Киева.

В 20:40 спасатели получили вызов о том, что на улице Садовой в Дарницком районе столицы на территории частного дома обвалился грунт.

Как оказалось, во время копания колодца мужчину засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров.

Спасатели и медики пытались реанимировать мужчину, но спасти ему жизнь не удалось. Травмы, полученные в результате обвала грунта, оказались слишком тяжелыми.

Напомним, что недавно в открытый колодец под Киевом упала лошадь. Спасатели спасли скакуна, к счастью он не получил серьезных травм.