В Киеве во время рытья колодца мужчину похоронило под землей [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В субботу, 31 июля, в Киеве погиб мужчина во время рытья колодца. Об этом сообщает ГСЧС Киева.
В 20:40 спасатели получили вызов о том, что на улице Садовой в Дарницком районе столицы на территории частного дома обвалился грунт.
Как оказалось, во время копания колодца мужчину засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров.
Спасатели и медики пытались реанимировать мужчину, но спасти ему жизнь не удалось. Травмы, полученные в результате обвала грунта, оказались слишком тяжелыми.
Напомним, что недавно в открытый колодец под Киевом упала лошадь. Спасатели спасли скакуна, к счастью он не получил серьезных травм.
по теме
К месту происшествия экстренно направили спасателей
Мальчики отправились купаться без разрешения родителей. Заметив их отсутствие, отец отправился их искать и нашел их вещи на берегу водохранилища. Мужчина позвонил спасателям и в полицию, и самостоятельно попытался найти детей в воде
В результате инцидента есть пострадавший
Реакция киевлян и гостей города попала на видео
В ночь на воскресенье, 1 августа, под Киевом, в селе Крюковщина, был найден изрезанный таксист