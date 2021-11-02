В центре Львова водитель автобуса умер за рулем. В результат трагедии автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщает интернет-издание Zaxid.net.

Инцидент произошел во время движения общественного транспорта по улице Черновола возле ТЦ "Интерсити". Причиной смерти водителя стал сердечный приступ. Известно, что транспорт с пассажирами резко выехал на тротуар и снес несколько столбов.

Отмечается, что вследствие аварии никто из пассажиров не получил травм. Они начали оказывать водителю первую помощь до приезда врачей, однако медики, прибывшие на место, не смогли вернуть к жизни мужчину.

Фото: Zaxid.net

Читайте также, в Киеве в одном из троллейбусов за рулем скончался водитель. Происшествие случилось на перекрестке улиц Вышгородской и Мостицкой, перед тем как потерять сознание мужчина успел остановить транспортное средство.

Кроме того, в Киеве на Столичном шоссе, 98, около АЗС, в понедельник, 8 февраля, водителю Renault стало плохо за рулем. Спасти его медики не смогли, он скончался, на место вызвали врачей скорой помощи, но помочь мужчине медики не смогли.

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