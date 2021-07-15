В Киеве в одном из троллейбусов за рулем скончался водитель. Происшествие случилось на перекрестке улиц Вышгородской и Мостицкой. Об этом сообщает пресс-служба Киевской службы спасения КАРС.

Перед тем как потерять сознание мужчина успел остановить транспортное средство. Во время инцидента рядом проходил сотрудник службы спасения, который и заметил внезапно затормозивший транспорт.

Сегодня около 8.30 часов утра, идя на работу, работник КАРС Киевская служба спасения заметил, как на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой, что в Подольском районе Киева, неожиданно остановился троллейбус. Как оказалось, водителю во время движения стало плохо.

Отмечается, что спасатель вызвал на место экстренные службы, а также своих коллег, совместно с которыми были проведены реанимационные действия до приезда медиков. Они боролись за жизнь водителя троллейбуса в течение получаса, однако, к сожалению, безуспешно.

Читайте также, в Киеве на Столичном шоссе, 98, около АЗС, водителю Renault стало плохо за рулем. Спасти его медики не смогли, он скончался, причина смерти шофера станет известна после проведения соответствующих экспертиз.

Кроме того, в Деснянском районе Киева на проспекте Шухевича, таксист умер прямо за рулем автомобиля. Как отметили свидетели случившегося, неуправляемая машина проехала около 40 метров и остановилась прямо перед заездом на АЗС.

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