Жуткое ДТП в Киеве: водитель автобуса потерял сознание за рулем (фото, видео) [ Редактировать ]
В субботу, 10 апреля, в Киеве водителю автобуса по маршруту 220 резко стало плохо за рулем, в результате чего произошло ДТП. Об этом сообщает портал Kyiv Live.
Водитель потерял сознание во время движения по проспекту Бажана возле станции метро "Позняки". В результате автобус врезался в столб и автомобиль, который был припаркован рядом.
"Во время движения автобуса №220 водитель, очевидно, потерял сознание. Автобус врезался в столб, также пострадал автомобиль, стоявший возле него", - говорится в публикации.
В салоне автобуса, помимо водителя, также находились пассажиры. В результате аварии одна женщина получила легкие травмы, ее госпитализировали. Также медики оказали помощь водителю.
Ранее сообщалось, что в Киеве таксист умер за рулем. Как отметили свидетели случившегося, неуправляемая машина проехала около 40 метров и остановилась прямо перед заездом на АЗС.
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