В Украине впервые забрали транспортное средство у должника [ Редактировать ]
В городе Харьков впервые изъяли автомобиль у должника, который не оплачивал штрафы за нарушения норм ПДД. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.
По его словам, 32-летний мужчина оказался гражданином Нигерии и систематически не оплачивал взыскания за нарушение скоростного режима.
Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, пьяному быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной.
Отмечается, что в Минюсте ранее приняли решение, что водители-должники, которые не оплачивают штрафы существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.
Читайте также, с пятницы, 8 октября, в семи городах Украины запустят еще 20 камер фиксации нарушений ПДД. Таким образом, количество комплексов автофиксации увеличится до 178, новые камеры заработают как в больших, так и в маленьких городах.
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