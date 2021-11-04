В городе Харьков впервые изъяли автомобиль у должника, который не оплачивал штрафы за нарушения норм ПДД. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

По его словам, 32-летний мужчина оказался гражданином Нигерии и систематически не оплачивал взыскания за нарушение скоростного режима.

Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, пьяному быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной.

Отмечается, что в Минюсте ранее приняли решение, что водители-должники, которые не оплачивают штрафы существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.

Читайте также, с пятницы, 8 октября, в семи городах Украины запустят еще 20 камер фиксации нарушений ПДД. Таким образом, количество комплексов автофиксации увеличится до 178, новые камеры заработают как в больших, так и в маленьких городах.

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