В пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Об этом сообщается в Facebook первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

Завтра камеры заработают на этих дорогах:

Львов:

ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;

ул. Сиховская, 16-а направление направления прибора ул. Зеленая.

Винница:

ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского;

ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты;

просп. Юности, 46 направление прибора ул. Келецкая.

Харьков:

ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака.

Донецкая область:

на 676 км+102 автодороги Н-08 направление с. Кальчиновка.

Харьковская область:

на 468 км+745 автодороги М-03 направление г. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 направление г. Харьков;

на 622 км+984 автодороги М-03 направление г. Харьков;

на 624 км+043 автодороги М-03 направление г. Славянск;

на 15 км+381 автодороги М-18 направление г. Харьков;

на 16 км+622 автодороги М-18 направление г. Харьков;

на 19 км+285 автодороги М-18 направление г. Харьков;

на 19 км+426 автодороги М-18 направление г. Мерефа.

Читайте также, на территории Украины в Житомирской, Одесской и Черновицкой областях начнут функционировать 17 комплексов фото- и видеофиксации фиксации нарушений скоростных ограничений на дорогах. Нарушения начнут фиксировать городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.