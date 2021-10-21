В Украине заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД (список дорог) [ Редактировать ]
В пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.
Об этом сообщается в Facebook первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.
Завтра камеры заработают на этих дорогах:
Львов:
- ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;
- ул. Сиховская, 16-а направление направления прибора ул. Зеленая.
Винница:
- ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;
- ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского;
- ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты;
- просп. Юности, 46 направление прибора ул. Келецкая.
Харьков:
- ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака.
Донецкая область:
- на 676 км+102 автодороги Н-08 направление с. Кальчиновка.
Харьковская область:
- на 468 км+745 автодороги М-03 направление г. Полтава;
- на 517 км+233 автодороги М-03 направление г. Харьков;
- на 622 км+984 автодороги М-03 направление г. Харьков;
- на 624 км+043 автодороги М-03 направление г. Славянск;
- на 15 км+381 автодороги М-18 направление г. Харьков;
- на 16 км+622 автодороги М-18 направление г. Харьков;
- на 19 км+285 автодороги М-18 направление г. Харьков;
- на 19 км+426 автодороги М-18 направление г. Мерефа.
Читайте также, на территории Украины в Житомирской, Одесской и Черновицкой областях начнут функционировать 17 комплексов фото- и видеофиксации фиксации нарушений скоростных ограничений на дорогах. Нарушения начнут фиксировать городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов.
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