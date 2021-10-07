Штрафов не избежать: где запустят еще 20 камер фиксации нарушений ПДД [ Редактировать ]
С пятницы, 8 октября, в семи городах Украины запустят еще 20 камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий в Facebook.
На автодорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают 20 новых приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Где будут находиться новые камеры?
Кременчуг (один прибор контроля КАСКАД):
- просп. Свободы, 120/25 направление направления прибора ул. Бойко.
Ивано-Франковск (пять приборов контроля КАСКАД):
- ул. Крахивецкая, 216 направление направления прибора ул. Вишневая.
- ул. Галицкая, 144 направление направления прибора въезд в город.
- ул. Тисменицкая, 311 направление направления прибора въезд в город.
- ул. Евгения Коновальца, 320 направление направления прибора ул. Света.
- ул. Евгения Коновальца, 411 направление направления прибора ул. Довбуша.
Тернополь (четыре прибора контроля КАСКАД):
- просп. Соединения, 45-Б направление направления прибора ул. Богдана Лепкого.
- просп. Соединения, 47-Б направление направления прибора Збаражское шоссе.
- ул. Протасевича, 8 направление направления прибора просп. Степана Бандеры.
- ул. Степана Будного, 28 направление направления прибора ул. Карпенко.
Кропивницкий (два прибора контроля КАСКАД):
- ул. Габдрахманова, 35-А направление направления прибора ул. Шатило.
- ул. Габдрахманова, 50 направление направления прибора ул. Ивана Олинського.
Николаев (1 прибор контроля КАСКАД):
- просп. Центральный, 160 направление направления прибора Херсонское шоссе.
Сумы (пять приборов контроля КАСКАД):
- вул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление направление прибора ул. Люблинская.
- ул. Харьковская, 96 направление направления прибора ул. Сергея Табалы.
- ул. Героев Сумщины, 10 направление направления прибора ул. Гагарина.
- ул. Героев Сумщины, 27 направление направления прибора площадь Независимости.
- ул. Героев Крут, 20 направление направления прибора ул. Ивана Харитоненко.
Белая Церковь (два прибора контроля КАСКАД):
- просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление направление прибора ул. Короленко.
- ул. Леваневского, 48 направление направления прибора ул. Некрасова.
С завтрашнего дня количество комплексов автофиксации увеличится до 178.
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