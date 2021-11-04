Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин поддал резкой критике решение о введении дистанционного обучения в школах, которые находятся в "красной" зоне карантина. Об этом он заявил во время брифинга.

Таким образом, правительственное постановление №1236 предусматривает, что в "красной" зоне разрешается работа школ при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.

Решения региональных комиссий ТЭБ и ЧС не должны противоречить постановлению №1236... По моему убеждению, в областях должен продолжаться учебный процесс. Пока мы должны выполнять решение, принятое местными властями, но мы надеемся, что очень быстро сможем предоставить разъяснение и проработать с КГГА указанное вопрос.

Отмечается, что в настоящее время дистанционное обучение для учеников с 1 по 11 класс введено в Киеве, Львове и Сумской области. При этом начальная школа и детсады могут работать в "красной" зоне.

Читайте также, в Украине могут расширить "красную" зону карантина. Глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга сказал о том, что еще три области под угрозой попадания в эту зону, в этой зоне уже находятся 16 регионов.

Кроме того, жителям "красных" регионов повысят субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Минсоцполитики на 50% повысит социальные нормативы потребления коммунальных услуг, на основе которых рассчитывают размер субсидии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.