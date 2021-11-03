"Еще три области под угрозой попадания в "красную" зону" - Ляшко [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В Украине могут расширить "красную" зону карантина. Глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга сказал о том, что еще три области под угрозой попадания в эту зону.
По его словам, в этой зоне уже находятся 16 регионов.
В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области.
Читайте также о том, что в киевских пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции перед переходом столицы в "красную" зону карантина наблюдаются огромные очереди из желающих сделать прививку. Возле пункта иммунизации, который находится на территории Международного выставочного центра, стояла очередь из почти 200 человек.
Кроме того, в Украине используют вакцины от коронавируса AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac и Moderna, и среди этих одобренных ВОЗ для экстренного использования препаратов ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская назвала самый безопасный.
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