Курс доллара на межбанке в продаже 5 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,11 гривен за доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,10 гривен за евро.

Торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,0950 - 26,1150 грн/доллар, евро 30,0823 - 30,1053 грн/евро, российский рубль 0,3662 - 0,3669 грн/рубль.

Ранее сообщалось, что Китай запретил криптовалюты. Читайте также о том, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.