Курс доллара падает на межбанке [ Редактировать ]
Источник: Pexels
Курс доллара на межбанке в продаже 5 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,11 гривен за доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,10 гривен за евро.
Торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,0950 - 26,1150 грн/доллар, евро 30,0823 - 30,1053 грн/евро, российский рубль 0,3662 - 0,3669 грн/рубль.
Ранее сообщалось, что Китай запретил криптовалюты. Читайте также о том, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На пятницу, 5 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют
На пятницу, 29 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару
На среду, 27 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс валют
На вторник, 26 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
На среду, 20 октября, Национальный банк Украины укрепил курс гривны к доллару