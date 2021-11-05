Обычно в Украине дважды праздную День студента. Первая дата выпадает на 17 ноября. А вторая на 25 января.

17 ноября День студента отмечают во всем мире.

В Украине принято бурно отмечать День студенчества в клубах и на вечеринках. Некоторые университеты сами организовывают дискотеки и концерты в честь праздника.

К слову, во Львове у студентов университета им. Франко есть традиция - переодевать памятник писателя перед вузом в выпускную мантию.

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