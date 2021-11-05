Когда в Украине отмечают День студента [ Редактировать ]
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Обычно в Украине дважды праздную День студента. Первая дата выпадает на 17 ноября. А вторая на 25 января.
17 ноября День студента отмечают во всем мире.
В Украине принято бурно отмечать День студенчества в клубах и на вечеринках. Некоторые университеты сами организовывают дискотеки и концерты в честь праздника.
К слову, во Львове у студентов университета им. Франко есть традиция - переодевать памятник писателя перед вузом в выпускную мантию.
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