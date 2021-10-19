В ноябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные церковные праздники в ноябре 2021 года

4 ноября - День Казанской иконы Божией Матери

6 ноября - День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", Дмитриевская родительская суббота

7 ноября - Великая Октябрьская Социалистическая Революция (104 года)

8 ноября - День великомученика Димитрия Солунского

9 ноября - День преподобного Нестора Летописца

10 ноября - День мученицы Параскевы, День преподобного Иова

12 ноября - День апостола и евангелиста Марка

14 ноября - День иконы Божией Матери Одигитрия (Шуйской)

20 ноября - День иконы Божией Матери "Взыграние Младенца"

21 ноября - День собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

22 ноября - День иконы Божией Матери "Скоропослушница"

24 ноября - День исповедника преподобного Феодора Студита

26 ноября - День Святого Иоанна Златоуста

27 ноября - Заговенье на Рождественский пост, День Святого Григория Паламы

28 ноября - Начало Рождественского поста (продлится по 6 января), День преподобного Паисия Величковского

29 ноября - День Святого апостола и евангелиста Матфея

30 ноября - День преподобного Никона Радонежского

Церковные посты в ноябре 2021 года

В ноябре 8 постных дней, когда разрешено сухоядение: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 ноября.

С 28 ноября - Рождественский пост. 28 и 30 ноября разрешена рыба, а 29 - горячее без масла.

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