Календарь православных праздников на ноябрь-2021 [ Редактировать ]
В ноябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.
Православные церковные праздники в ноябре 2021 года
- 4 ноября - День Казанской иконы Божией Матери
- 6 ноября - День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", Дмитриевская родительская суббота
- 7 ноября - Великая Октябрьская Социалистическая Революция (104 года)
- 8 ноября - День великомученика Димитрия Солунского
- 9 ноября - День преподобного Нестора Летописца
- 10 ноября - День мученицы Параскевы, День преподобного Иова
- 12 ноября - День апостола и евангелиста Марка
- 14 ноября - День иконы Божией Матери Одигитрия (Шуйской)
- 20 ноября - День иконы Божией Матери "Взыграние Младенца"
- 21 ноября - День собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
- 22 ноября - День иконы Божией Матери "Скоропослушница"
- 24 ноября - День исповедника преподобного Феодора Студита
- 26 ноября - День Святого Иоанна Златоуста
- 27 ноября - Заговенье на Рождественский пост, День Святого Григория Паламы
- 28 ноября - Начало Рождественского поста (продлится по 6 января), День преподобного Паисия Величковского
- 29 ноября - День Святого апостола и евангелиста Матфея
- 30 ноября - День преподобного Никона Радонежского
Церковные посты в ноябре 2021 года
В ноябре 8 постных дней, когда разрешено сухоядение: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 и 26 ноября.
С 28 ноября - Рождественский пост. 28 и 30 ноября разрешена рыба, а 29 - горячее без масла.
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