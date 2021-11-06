Под Харьковом в больницу поступил 7-летняя девочка с травмами - маленькая пациентка была из приемной семьи, в которой 49-летние мужчина и женщина воспитывали еще семерых детей, взятых из интерната. Всех малышей тоже временно поместили в медучреждения.

Об этом передали в пресс-службе полиции Харьковской области.

На место проживания пострадавшей девочки прибыли руководители и сотрудники сектора ювенальной превенции райуправления полиции №3, следственно-оперативная группа. Оказалось, что ребенок живет в доме семейного типа в поселке Слатино, в котором проживают супруги, а также восемь детей.

Правоохранители опросили семейную пару по поводу инцидента. По словам отца, девочка получила такие травмы из-за падения с лестницы.

"Воспитанников детского дома семейного типа временно поместили в детскую больницу", - говорится в сообщении.

По факту инцидента следователи возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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В полиции добавили, что продолжается досудебное расследование и устанавливаются все детали происшествия.

В Telegram-канале "Харьков 1654" волонтер рассказала, что в этой приемной семье "родители" измываются над детьми и "воспитывают" их битой за такие "провинности", как открывание холодильника, чтобы взять еду - мол, глава семейства считает это воровством и избивает.

Детей семейная пара берет в интернатах и живет на пособие, выплачиваемое государством на малышей.

Также указывается, что несколько дней назад эта 7-летняя девочка порвала книгу, за что мужчина сломал ей ключицу.

В соцсети опубликовано фото и показаны травмы ребенка. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.

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