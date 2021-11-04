В Луцке женщина порезала себя и годовалого ребенка [ Редактировать ]
В Луцке женщина решила покончить с собой и своей годовалой дочерью. Она оставила предсмертную записку, сказав, что всех любит. Сейчас и женщина и ребенок живы, однако малышка в тяжелом состоянии.
Как сообщают местные СМИ, трагедия случилась с 33-летней женщиной и ребенком в ночь на 2 ноября в квартире одной из многоэтажек на проспекте Молодежи.
Известно, что их нашел муж, проснувшийся на шум. Сначала - окровавленную жену на кухне, а затем и тяжело раненную дочь в комнате.
Предварительно сообщается, что мужчина спал во второй комнате, где также была их старшая, 9-летняя дочь.
Папа детей рассказывает, что супруга в последнее время была в подавленном состоянии. Она оставила предсмертную записку, в которой указала, что совершила все сама, и не знает, что именно с ней происходит. Она попросила простить себя и добавила, что всех любит.
По словам директора Волынского областного территориального медицинского объединения защиты материнства и детства Ирины Горавской, ребенок очень тяжелый. За его жизнь борются медики.
Состояние женщины удалось стабилизировать, хотя она и нанесла себе множественные удары в грудь. У ребенка ранение туловища и головы.
Соседи хорошо отзываются о семье, на учете они не стояли. Старшая дочь, предполагают соседи, очевидно, сейчас находится у родственников. Отец - рядом с пострадавшим ребенком.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.
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