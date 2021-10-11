В Ивано-Франковской области от ножевого ранения в грудь погиб 25-летний ветеран борьбы на Донбассе Василий Попадыч. Ему было 25 лет. Об этом сообщается на Facebook-странице Надворнянского горсовета.

Попадыча привезли в Надворнянскую центральную районную больницу в ночь на 9 октября в состоянии клинической смерти. Его прооперировали, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В ночь на воскресенье, 10 октября, он скончался.

Председатель Надворнянской общины Зиновий Андреевич в комментарии "Суспільному" заявил, что на Василия Попадича покушались. Ветерана похоронят 12 октября в Надворной.

Василий Попадич служил в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Василий Попадыч

Убийцу ветерана задержали по горячим следам, сообщили в полиции Ивано-Франковской области. Следователи выяснили, что ночью около магазина между ветераном и 41-летним местным жителем возник конфликт.

В ходе инцидента злоумышленник ударил парня ножом в грудь и скрылся. Товарищ пострадавшего вызвал медиков и полицию.

Убийцу задержали по горячим следам. Оказалось, что ранее он был судим за совершение ряда преступлений. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 УКУ), его грозит до 15 лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.