На Прикарпатье жестоко убили ветерана АТО (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Ивано-Франковской области от ножевого ранения в грудь погиб 25-летний ветеран борьбы на Донбассе Василий Попадыч. Ему было 25 лет. Об этом сообщается на Facebook-странице Надворнянского горсовета.
Попадыча привезли в Надворнянскую центральную районную больницу в ночь на 9 октября в состоянии клинической смерти. Его прооперировали, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В ночь на воскресенье, 10 октября, он скончался.
Председатель Надворнянской общины Зиновий Андреевич в комментарии "Суспільному" заявил, что на Василия Попадича покушались. Ветерана похоронят 12 октября в Надворной.
Василий Попадич служил в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Василий Попадыч
Убийцу ветерана задержали по горячим следам, сообщили в полиции Ивано-Франковской области. Следователи выяснили, что ночью около магазина между ветераном и 41-летним местным жителем возник конфликт.
В ходе инцидента злоумышленник ударил парня ножом в грудь и скрылся. Товарищ пострадавшего вызвал медиков и полицию.
Убийцу задержали по горячим следам. Оказалось, что ранее он был судим за совершение ряда преступлений. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 УКУ), его грозит до 15 лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.
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