В Багдаде дроны-убийцы покушались на премьер-министра (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Twitter Мустафs аль-Казыми
В Багдаде совершено покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми. В ночь на 7 ноября его резиденцию атаковали заминированные дроны.
По данным иранских правоохранителей, жилище главы правительства атаковали три заминированных беспилотных летательных аппарата. Два из них успела сбить охрана. Атаке предшествовала интенсивная перестрелка в центре города.
Третий успел взорваться. В этот момент аль-Казыми собирался войти в дом, поэтому не пострадал. Ранения получили несколько человек: по данным Associated Press - семеро сотрудников охраны премьера, Al Hadath сообщает о десяти пострадавших.
Позже глава правительства он также выступил с телеобращением к нации по поводу покушения.
“These cowardly drones do not help in building nations.”— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 7, 2021
Iraqi PM Mustafa al-Kadhimi addressed the nation and called for calm after surviving an assassination attempt from a drone attack ⤵️ pic.twitter.com/wUswd7ociS
Резиденции нанесен серьезный материальный ущерб: в здании выбиты окна и двери, повреждены конструкции. После покушения на всех въездах в "зеленую зону" Багдада были значительно усилены меры безопасности.
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