В Багдаде совершено покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми. В ночь на 7 ноября его резиденцию атаковали заминированные дроны.

По данным иранских правоохранителей, жилище главы правительства атаковали три заминированных беспилотных летательных аппарата. Два из них успела сбить охрана. Атаке предшествовала интенсивная перестрелка в центре города.

Третий успел взорваться. В этот момент аль-Казыми собирался войти в дом, поэтому не пострадал. Ранения получили несколько человек: по данным Associated Press - семеро сотрудников охраны премьера, Al Hadath сообщает о десяти пострадавших.

Позже глава правительства он также выступил с телеобращением к нации по поводу покушения.

“These cowardly drones do not help in building nations.”



