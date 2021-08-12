Турецкая компания Bayraktar, которая занимается постройкой ударных беспилотных летательных аппаратов, собирается открыть на территории Украины предприятие по производству своих беспилотников. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Компания Bayraktar приняла решение направить в Украину инвестиции, для чего сейчас в процессе находится разработка проекта. Согласно плану, в стране создадут наиболее технологичный центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Отмечается, что в стране будет также создан специальный технологический парк, где будет проводится усовершенствование оборонных технологий Украины и Турции.

Читайте также, украина будет своими силами разрабатывать конкурентоспособный тяжелый ударно-разведывательный беспилотник стратегического назначения. В "Антонове" заявляют, что тяжелые стратегические БПЛА сегодня в мире выпускают лишь несколько стран: США, Израиль, Турция и Китай.

Кроме того, в 2021 году Украина закупит пять беспилотников Bayraktar. Беспилотные летающие аппараты Bayraktar стоят на вооружении вооруженных сил Турции с 2009 года, также страна занимается экспортом техники другим государствам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.