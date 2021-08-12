В Украине появится новейший центр по постройке боевых беспилотников [ Редактировать ]
Турецкая компания Bayraktar, которая занимается постройкой ударных беспилотных летательных аппаратов, собирается открыть на территории Украины предприятие по производству своих беспилотников. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Компания Bayraktar приняла решение направить в Украину инвестиции, для чего сейчас в процессе находится разработка проекта. Согласно плану, в стране создадут наиболее технологичный центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Отмечается, что в стране будет также создан специальный технологический парк, где будет проводится усовершенствование оборонных технологий Украины и Турции.
Читайте также, украина будет своими силами разрабатывать конкурентоспособный тяжелый ударно-разведывательный беспилотник стратегического назначения. В "Антонове" заявляют, что тяжелые стратегические БПЛА сегодня в мире выпускают лишь несколько стран: США, Израиль, Турция и Китай.
Кроме того, в 2021 году Украина закупит пять беспилотников Bayraktar. Беспилотные летающие аппараты Bayraktar стоят на вооружении вооруженных сил Турции с 2009 года, также страна занимается экспортом техники другим государствам.
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