"Газпром" увеличил транзит газа через Украину [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину до 88-90 млн кубометров в сутки. Об этом сообщил глава Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.
Неделю назад он сообщил, что с 1 ноября транзит через Украину упал до 57 млн куб. м в сутки.
"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)", - написал он.
По его данным, подземные хранилища Газпрома в Европе заполнены лишь на четверть, а в РФ уровень заполнения ПХГ самый больший с 2000 года.
Стоит отметить, что накануне в "Газпроме" анонсировали увеличение поставок газа в Европу с 8 ноября.
Напомним, что 22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина поможет Молдове газом, где из-за энергетического кризиса объявили режим чрезвычайной ситуации.
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Facebook сообщил, что Кишенев попросил Киев предоставить около 15 млн м. куб. газа. При этом накопленные к зиме запасы Украины политик оценил в 18,4 млрд кубометров.
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