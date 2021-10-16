Газа для обеспечения всех нужд населения у компании "Нафтогаз Украины" достаточно, но с бюджетными организациями "ситуация сложная". Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что "Нафтогаз", национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется.

В украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе, и его должно хватить на отопительный сезон. При этом Витренко отметил, что не весь этот газ принадлежит Украине.

Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что 10-15% из этих объемов принадлежат нерезидентам и могут быть вывезены в Европу, но могут быть и проданы здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона - как раз за счет того, что мы, Нафтогаз, импортировали газ.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.