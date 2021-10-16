В "Нафтогазе" рассказали о запасах газа перед отопительным сезоном [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Газа для обеспечения всех нужд населения у компании "Нафтогаз Украины" достаточно, но с бюджетными организациями "ситуация сложная". Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что "Нафтогаз", национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется.
В украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе, и его должно хватить на отопительный сезон. При этом Витренко отметил, что не весь этот газ принадлежит Украине.
Сейчас в хранилищах почти 19 млрд кубометров газа. Мы понимаем, что 10-15% из этих объемов принадлежат нерезидентам и могут быть вывезены в Европу, но могут быть и проданы здесь, если цены на нашем рынке будут не ниже европейских. Но даже без этих объемов должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона - как раз за счет того, что мы, Нафтогаз, импортировали газ.
Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
по теме
Влада на місцях запроваджує такий стан, бо в школах, садочках і навіть лікарнях немає газу. І це перед самим початком опалювального сезону. Проблема виникла через зірвану процедуру торгів.
Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Що палива в українських сховищах достатньо.
Попри підписаний Меморандум з центральною та місцевими владами і "Нафтогазом" про фіксований тариф, на місцях вже почалися проблеми. На Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації.
Європейська енергетична біржа продовжує дивувати цінами на газ. Цього тижня, тисяча кубів перевалила за тисячу доларів. Втім, побутових споживачів, тобто тих, хто користується газом для готування їжі, чи підігріву води, цінові каруселі не торкнуться!
Працівники неодноразово просили владу захистити вітчизняне виробництво. У парламентській опозиції кажуть: уже подали законопроєкт, аби встановити середню єдину ціну на газ.
В "Нафтогазе" предлагают бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов покупать у "Нафтогаза" "голубое топливо" пл 16,8 грн/кубометр с транспортировкой и НДС