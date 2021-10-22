Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 22 октября в пятницу рассмотрел вопрос о состоянии дел в энергетической сфере. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге по окончании заседания.

К большому сожалению, есть определенный саботаж выполнения решения от 2 декабря 2019 в плане создания полного энергетического баланса Украины. Мы считаем, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой области, и могут быть причастны к тому, что в Украине до сих пор нет такого фундаментального документа.

СНБО поручил Кабмину в трехдневный срок принять меры по бесперебойному снабжению газа, чтобы "все, что происходит в этой области, было публичным и понятным".

Кабмину поручено в течение трех дней принять исчерпывающие меры к установлению механизмов бесперебойного без права отключения, поставки природного газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям, до завершения отопительного сезона.

Секретарь СНБО отметил, что в Европе "бурлит энергетический кризис". По словам Данилова, Украина готова предложить дополнительно 55 млрд кубометров газа Европе.

У нас есть контракт с Российской Федерацией на 40 млрд кубов газа, сегодня мы можем дополнительно к этому контракту без проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительные объемы 55 млрд кубов газа.

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Данилов заявил, что Украина предоставит газ Молдове, где из-за энергетического кризиса объявили режим чрезвычайной ситуации. С просьбой о помощи с "голубым топливом" к Киеву обратилась премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Об этом рассказал пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу, 22 октября.

Мы приняли решение, чтобы Кабинет Министров рассмотрел этот вопрос, и такую ​​помощь Республике Молдова мы в ближайшее время сможем предоставить.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.

Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.