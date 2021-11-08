Украинская телеведущая Лидия Таран попала в ДТП, находясь в машине такси. Об этом девушка рассказала в Instagram-stories.

Лидия села в такси на заднее сидение, позвонила дочери Василисе и сказала, что через 10 минут приедет домой. Однако спустя пару секунд водитель такси врезался в другую машину.

Вызвала такси... Села на заднее сиденье. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома... И опа - через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне.

Виновником ДТП, по слова Таран, является водитель другой машины. Он остановился на дороге и не поставил предупредительный треугольник. А таксист, по ее словам, быстро среагировал.

Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня уже не было бы.

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