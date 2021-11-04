"Мы реально падали с неба": телеведущий Анатолий Анатолич чуть не попал в авиакатастрофу в Египте [ Редактировать ]
Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич с женой Юлией и детьми отправился в отпуск в Египет.
Как рассказал телеведущий в Instagram, во время перелета семья пережила стресс и они были уверены, что самолет разобьется.
"Мы реально падали с неба на землю. Я едва опомнилась. Пережила такой шок. Мы попали в воздушную яму, но не обычную, а какую-то гипер-длинную. Мне казалось, мы летели вечность вниз. Я держала на руках манюню. Алиса плакала, Лола плакала, другие дети кричали. Пока прилетели, мы поседели", - написала жена Анатолия Анатолича Юля.
По прилету в аэропорт Шарм-эль-Шейх семью ждало новое испытание.
"Были толпы народа, огромные очереди и полное отсутствие сервиса", - говорит телеведущий.
А чтобы забрать багаж, им понадобилось два часа.
Ранее сообщали, что в России в среду, 3 ноября, упал грузовой самолет Ан-12, который летел из Иркутска в Якутск. Борт пропал с радаров во время посадки, когда заходил на второй круг.
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