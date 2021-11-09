Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби [ Редактировать ]
Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Одне з них - із застосуванням забороненої зброї. Неподалік Водяного ворог відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та мінометів 122 калібру. Біля Павлополя - стріляв із гранатометів різних систем. На ворожі атаки українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед наших армійців немає.
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Вогонь коригували з дронів. Дерева скрізь посічені осколками. Цю ділянку фронту українські солдати утримують фактично у напівоточенні.
Лопаскине. Невелике селище під непідконтрольним Слов'яносербськом, що на березі Сіверського Дінця, вздовж якого проходить лінія фронту. Останні три роки тут було тихо.
Напередодні на сході було поранено двох українських бійців, вони у задовільному стані. Минулої доби ворог 14 разів порушив режим тиші.
Це вже територія розведення біля пункту пропуску Золоте. Уперше за багато місяців, навіть цей порівняно стабільний напрямок, став мішенню.
Двічі противник застосував зброю забороненого калібру. Стріляли з гранатометів різних систем неподалік Павлополя, Луганського та Пісків.