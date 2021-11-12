Испания решила сохранить возможность въезда для украинских путешественников. Таким образом, список стран, которые приняли соответствующее решение после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС, увеличилось до 13.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15 ноября. К тому же все остается, как есть", - написал министр.

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