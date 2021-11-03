В Испании на острове Ла-Пальма, который находится на Канарском архипелаге произошло землетрясение, магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает новостное издание El Mundo.

Подземные толчки стали самыми мощными со времени извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Только за минувшую ночь было зафиксировано более 40 толчков. Они были зафиксированы на глубине 35 километров вблизи Вилья-де-Массо. Из-за сильного выброса пепла, регистрируемого в последние дни, осложнена работу местного аэропорта.

Отмечается, что в школах занятия перевели в онлайн-режим. В настоящее время лава от извержения вулкана покрыла 988 гектаров, уничтожив 2,6 тысячи домов. В связи с вулканической активностью были эвакуированы около 7 тысяч человек.

Фото: EPA

Читайте также, на Крите произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Подземные толчки также ощутили жители четырех стран, эпицентр подводного подземного толчка находился примерно в 23 километрах от юго-восточного побережья острова.

Кроме того, на острове Ла-Пальма на Канарах не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Огненное стихийное бедствие дополнилось землетрясениями и вспышками молний, сильнейший из них имел магнитуду 4,1 балла.

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