І продовження історії з пожежею у дніпровському пансіонаті для літніх людей, тоді загинули п'ятеро жінок. Затриманим працівникам - вручили підозри, їх обвинувачують у порушенні норм пожежної безпеки. У прокуратурі наголошують - заклад працював нелегально. Під слідством також власниця. Невдовзі їй обиратимуть запобіжний захід. Винним у трагедії загрожує до восьми років за ґратами.

Максим Кудрявцев, заступник начальника управління Дніпропетровської обласної прокуратури: