Власниця згорілого будинку для літніх у Дніпрі знаходиться під слідством [ Редактировать ]
І продовження історії з пожежею у дніпровському пансіонаті для літніх людей, тоді загинули п'ятеро жінок. Затриманим працівникам - вручили підозри, їх обвинувачують у порушенні норм пожежної безпеки. У прокуратурі наголошують - заклад працював нелегально. Під слідством також власниця. Невдовзі їй обиратимуть запобіжний захід. Винним у трагедії загрожує до восьми років за ґратами.
Максим Кудрявцев, заступник начальника управління Дніпропетровської обласної прокуратури:
Є старший адміністратор, який там знаходиться та має піклуватися про всіх осіб, які знаходяться у даному закладі, є певна няня-санітарка, яка повинна відповідати за певних осіб. Та є особа, яка взагалі організувала пансіонат для літніх людей та взагалі повинна контролювати, що відбувається. Чи є пожежна безпека, сигналізація пожежна. Чи відповідають норми.
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