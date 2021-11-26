Імовірність повномасштабної війни з Росією зберігається – Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Імовірність повномасштабної війни з РФ зберігається. Про це під час пресмарафону у зв'язку з серединою каденції заявив президент Зеленський. За його словами, Україна до будь-якого загострення готова.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми щоденно маємо реальні розвіддані. Щоденно ми отримуємо дані не тільки від нашої розвідки, хоча вони найголовніші, а також від розвідки країн-партнерів, які нас підтримують. Є і військова допомога, інформаційна допомога, технічна допомога і фінансова допомога. Перш за все, ми повинні розраховувати на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна.
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