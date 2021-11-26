Імовірність повномасштабної війни з РФ зберігається. Про це під час пресмарафону у зв'язку з серединою каденції заявив президент Зеленський. За його словами, Україна до будь-якого загострення готова.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми щоденно маємо реальні розвіддані. Щоденно ми отримуємо дані не тільки від нашої розвідки, хоча вони найголовніші, а також від розвідки країн-партнерів, які нас підтримують. Є і військова допомога, інформаційна допомога, технічна допомога і фінансова допомога. Перш за все, ми повинні розраховувати на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна.