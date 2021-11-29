В городе Ковель, который находится в Волынской области, сотрудник полиции совершил суицид в отделении. Об этом сообщает местное издание "Волынские Новости".

Страшная трагедия произошла на улице Драгоманова около 12:00. Сотрудник полиции вышел в туалет и свел счеты с жизнью, путем выстрела в голову с табельного оружия. Коллеги погибшего прибежали в уборную, где и нашли тело копа.

Отмечается, что на место происшествия вызвали врачей скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия медиков, правоохранитель скончался. Известно, что погибшему было всего 28 лет.

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Кроме того, в парке Победы Одессы было найдено тело повешенного заместителя начальника патрульной полиции города Измаил старшего лейтенанта Ивана Митькина. Полицейские обнаружили труп коллеги под деревом с петлей на шее.

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