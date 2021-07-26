Мужчина был найден с петлей на шее/ фото: Апостроф

В парке Победы Одессы было найдено тело повешенного заместителя начальника патрульной полиции города Измаил старшего лейтенанта Ивана Митькина. Об этом сообщает издание "Думская".

Полицейские обнаружили труп коллеги под деревом с петлей на шее. По предварительной классификации, правоохранитель совершил самоубийство.

Мужчину без видимых признаков насильственной смерти обнаружили сегодня повешенным на дереве в парке Победы. Предварительная квалификация произошедшего – самоубийство.

Отмечается, что на месте трагедии сейчас работает следственно-оперативная группа. При этом по факту произошедшего было открыто уголовное дело по статье 115 ч.1 об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

Ранее мы писали, что в Управлении патрульной службы Львова сотрудник патрульной службы выстрелил себе в голову из табельного оружия. Следствие рассматривает как причину смерти также нарушение погибшим патрульным техники безопасности при работе с огнестрельным оружием.

Кроме того, в Одессе застрелился военнослужащий. Трагедия произошла на территории военной части А1942, расположенной в селе Радостном Одесской области, Незадолго до самоубийства мужчина вернулся в часть из отпуска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.