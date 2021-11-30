Чемпион мира по легкой атлетике погиб в перестрелке (фото) [ Редактировать ]
Источник: Paul W. Bryant Museum
Чемпион мира по легкой атлетике Эммит Кинг погиб в результате перестрелки в городе Бессемер, штат Алабама, США. Об этом сообщает Insidethegames.
В воскресенье, 28 ноября, на пороге дома у 62-летнего Кинга возник конфликт с 60-летним Уиллим Уэллсом. Свидетели рассказали, что мужчины громко ссорились, а потом оба схватились за пистолеты.
Оппонент Кинга скончался на месте происшествия, чемпион - через 40 минут в больнице.
Эммит Кинг - чемпиона мира 1983 года в эстафете 4×100 метров вместе с Карлом Льюисом. Тогда американцы установили мировой рекорд - 37,86 секунды.
На тех же соревнованиях в Хельсинки стал бронзовым призером в беге на 100 метров.
Спринтер числился запасным в заявке сборной США на Олимпийские игры 1984 и 1988 годов, но на беговую дорожку так и не вышел.
Эмммит Кинг (второй слева) в составе сборной США на чемпионате мира в Хельсинки (1983)
Напомним, что российского чемпиона Европы по легкой атлетике задержали за сбыт наркотиков.
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