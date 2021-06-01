Чемпиона Европы по легкой атлетике задержали за сбыт наркотиков (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Чемпион Европы по легкой атлетике Ильгизар Сафиуллин задержан по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
28-летнего спортсмена остановили на одной из улиц Москве сотрудники полиции, когда он возвращался домой. При себе у него нашли пакетики с подозрительным порошком. При обыске в квартире чемпиона наркополиция нашла мефедрон весом в 471 грамм.
Следствие возбудило уголовное дело, а спортсмена суд отправил под домашний арест.
Ильгизар Сафиуллин в 2011 году стал чемпионом Европы по кроссу среди юниоров, а в 2014 году - чемпионом Европы среди молодежи в беге на дистанции 3 000 метров. В 2018 году он выиграл Кубок России в беге на 3000 метров с препятствиями.
Напомним, что в марте 2021 года в Москве задержали с героином чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую. Как оказалось, девушка работала закладчицей на Рублевке.
Ранее сообщалось, что двукратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира по лыжным гонкам Петтера Нортуга поймали с наркотиками за рулем.
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